女星元元（吳婕安）擁有甜美可愛的臉蛋以及火辣身材，又有著「呆萌女神」的別稱，在社群上擁有逾100萬名粉絲支持。過去屢屢在社群上送福利的她，今(5)日在其上釋出多張「未收錄」的養眼美照，還一併曬出一則熱舞短片，吸引不少粉絲前來欣賞。

元元除了時常出現在各大綜藝節目上，也聯手林莎一同推出過寫真集，其中的火辣模樣，讓粉絲們看了都忍不住紛紛拜倒在女神的石榴裙下。此外，她在工作之餘，也會在社群上更新生活動態及心情語錄，十分親民的與粉絲們互動。

元元本月9日即將舉辦見面會，今日便特地曬出多張美照回應期待已久的粉絲，只見畫面中，她穿著白色小背心，下身僅著紫色薄褲，大方展示自己的傲人身材以及纖細腰線，不過她的臉蛋上也帶有俏皮的紅色妝容，巧妙的融合性感與甜美的氛圍，並寫下：「室友說這套是年曆遺珠之一，叫我一定要發出來。」透露這幾張是「未公開」的美照。

另外，元元也指出：「昨天跳舞課新學的（練習版）。」曝光自己第一次跳的練舞短片，大秀舞技的模樣吸引不少人前來朝聖，直呼：「看的出來很努力在練習捏」、「敲碗敲碗」、「期待完整畫面」、「只要是妳，我都看。」