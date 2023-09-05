容祖兒日前在香港舉辦《ANOTHER SIDE…JOEY• MY SECRET LIVE》演唱會。（英皇娛樂提供）

容祖兒日前在香港舉辦《ANOTHER SIDE…JOEY• MY SECRET LIVE》演唱會。（英皇娛樂提供）

「全能天后」容祖兒再次打破自己的紀錄！完美收官34場香港演藝學院《ANOTHER SIDE…JOEY• MY SECRET LIVE》演唱會，這是繼她2019年在紅磡體育館舉辦19場《Pretty Crazy》萬人演唱會後，再次於香港開唱，從7月至今，一唱就是34場，「會開在這，是想與粉絲零距離接觸，初衷是演唱一些大家私藏、喜愛的非主打歌曲回饋粉絲！」

容祖兒演唱會請到好友彭秀慧執導，突破一般演唱會模式，營造歌中有劇、劇中有歌的特殊氛圍。

容祖兒也分享心情表示，過去4年的日子成長了不少，「過去3年相信每個人都經歷了很多，是全世界全宇宙最難度過的時間，我是個典型需依賴媽媽照顧的人，沒有回家真的好難熬，平時我在外面怎麼辛苦困難，回到家就可以充電，但是疫情間要一個人獨立生活，工作家務要自己處理，不洗衣服就沒衣服穿，衣服沒摺就沒地方坐，不吸地打掃腳就會黑。」

她為了想要有家的感覺，在外地洗衣精都買跟家裡一樣的，想藉香味來幻想自己就在家一樣。朋友問她不看電視幹嘛還開著？她秒答，「是啊，我不看電視，但是我媽看啊！」更一早起床就吸地，因為在香港每天早上媽媽吸塵器聲都是她的鬧鐘。「那段日子我就是靠這些味道、聲音支撐著。今天終於再次見到大家，做自己最喜歡的事真的好開心！」並分享說：「當時我聽著《東京人壽》這首歌跑步，都被自己的歌都打動，流了兩滴眼淚。」容祖兒剖析這首歌說：「人生路上，堅持下去，咬緊牙關，所有事都會過！」

最值得一提地是，演唱會一連七天，容祖兒因為重感冒不得不３度延期，總共延遲了1週，她提到生病期間原本不想取消，但因為聲帶尚未完全復原，為了給大家最完美演出，最後還是忍痛取消，她十分感謝家人朋友的鼓勵以及歌迷的包容體諒，使她感受滿滿的愛及力量。

她坦言生病時感到害怕及沮喪，所幸演唱會導演彭秀慧的鼓勵，讓她有力量繼續往下走。「事實證明當我重啟演唱會後，第一個星期還有些病病的，但觀眾很疼我也包容我，帶給我很多力量，慢慢也就愈來愈好了，」又表示舉行34場演唱會，真的有些疲累，所以顧好自己心理情緒及身體狀態就很重要。在演唱會期間，「每晚回家會先吃一點東西，然後泡腳，因為要鬆弛一下雙腳，然後洗澡、吹頭髮，睡覺時會進行meditation（冥想），顧好自己的心靈，因為作為一個表演者，需要很冷靜。而隔天起來，還沒刷牙就先泡澡，好讓身體有放鬆的感覺。」