新北土城警分局日前接獲莊姓男子報案，對方來電稱「兒子遭綁架」，情急之下被騙200萬元，警方獲報立即成立專案小組鎖定犯嫌陳姓男子，埋伏時發現陳嫌與外送員通話，並趁陳嫌下樓將其逮補，因陳嫌對「牛肉炒飯」念念不忘，警方也擔心外送員無法完成任務損失報酬，陪他領取完外送後依法送辦。

莊男聲稱接到陌生電話，表示兒子遭到綁架，莊男聽聞後驚慌失措，趕緊依照犯嫌指示將200萬元放置指定地點，回到家驚見兒子平安無事坐在客廳，才知遭遇詐騙前往警局報案。

新北土城警分局擴大偵辦，對比監視畫面及影像，層層過濾鎖定犯嫌身分，並向檢察官申請拘票前往住處，警方埋伏時聽見陳嫌與外送員通話，趁陳嫌下樓取餐時將其逮捕。

陳嫌被逮之餘還不忘填飽肚子，隨後與「牛肉炒飯」一同被帶回警局，全案依詐欺罪移送新北地檢署偵辦。土城警分局呼籲，民眾若接獲不明來電應小心求證，若遇到疑似是假綁架電話時，可撥打165反詐騙專線或至附近派出所協助確認，以免受騙上當。