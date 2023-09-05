24歲大陸女星孟美岐曾以女團「宇宙少女」成員身分在大陸、韓國兩地出道，2018年她參加《創造101》以精湛舞技和高人氣奪下冠軍寶座，成為女團「火箭少女101」的中心位再次出道，近年她傳出介入音樂人陳令韜的感情，背負第三者的罵名，雖然她多次澄清但仍難消除負面影響，近日孟美岐所屬經紀公司樂華娛樂老闆杜華接受訪問，表示曾勸孟美岐分手引發外界討論。

大陸狗仔劉大錘到樂華娛樂訪問老闆杜華，直播中問到是否有藝人談戀愛被發現，杜華是否會讓藝人分手，杜華想了一下回答：「有啊，之前的話大家都知道嘛，小孟（孟美岐），因為我覺得那個男生就不太靠譜，而且她也聽了」。

孟美岐於去年透過工作室公開與陳令韜的錄音，澄清自己並不知情對方有另外一半，且當事人也否認孟美岐是第三者，是男方一再隱瞞自己與女友未徹底分手的事實，孟美岐始終不知情也是受害者，錄音中孟美岐質問男方是否沒有告訴她尚未分手與另一半的事情，男方坦承沒有告訴孟美岐真相，男方也說本來打算告訴孟美岐，讓孟美岐怒問「你讓我怎麼接受呢？你告訴我？」男方則反駁大家都是未婚，且表示會為了孟美岐努力，一年不行就兩年三年，願意完全為了孟美岐工作「妳相信我就有未來啊」。

完全不為孟美岐考慮的言論令她氣笑，直接爆粗口：「代表了你承認我就是這樣的關係，我因為他們什麼都沒有了，所有的人都在怪我，所有的人都說我對不起他們，我他X做錯什麼了？沒有人相信我！我什麼都沒了！我的工作也沒了！」