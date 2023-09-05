王心凌歡慶出道20周年，將推出新專輯與粉絲見面。（天晴娛樂提供）

王心凌歡慶出道20周年，將推出新專輯與粉絲見面。（天晴娛樂提供）

王心凌將邁入出道20周年，並在5日歡慶41歲生日，開心宣布，將推出新專輯《BITE BACK》，率先釋出新歌〈BITE BACK〉MV。MV全程耗時2天拍攝，呈現7大場景以及6套亮麗風格服裝，還打造3D機器人版的王心凌和真人版王心凌共舞，該MV總共製作耗時長達180天，誠意十足。

她搭配MV的甜蜜宇宙主題，一連穿上中國風紅色裙裝、科技感亮橘漆皮服裝、俏皮露腰裙等，近4分鐘的MV中多次切換風格，大展性感多變的魅力，但每次變裝都是從頭到腳的大工程，寵粉的她一心為了給粉絲更具可看性的MV，過程中耗時費工換裝都甘之如飴。

2天的拍攝過程中，她也只能在轉景的車程上抓到時間休息片刻，笑說：「半小時的路程太短了，想再睡多一點。」她日前也親自到剪接室盯剪MV，和導演充分討論溝通，希望給足等待已久的歌迷們一個驚喜作品，她說：「這一首好聽又好看的舞曲，就是我們20周年的誠意。」

王心凌將在23、24日於台北小巨蛋舉辦「SUGAR HIGH 世界巡迴演唱會」。為了回饋歌迷的支持，此次特別舉辦「I want more Cyndi 王心凌VIP Soundcheck Party」活動，將在新歌〈BITE BACK〉發行後，於不同平台進行活動，抽選幸運的歌迷，將享有欣賞王心凌彩排演唱會機會。