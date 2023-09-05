美國媒體報導，本週一（4）一支在社群媒體上發布的影片，證實了烏軍損失了首輛英國挑戰者2（Challenger 2）坦克，影片中顯示出這台隸屬於烏克蘭82空降旅的挑戰者坦克正在拉博蒂諾（Rabotino又譯羅柏季涅）的路邊焚燒，不過全車沒有發生「飛頭」的狀況，意即砲塔沒有炸飛與車身分離。接下來還未投入烏俄戰爭的西方主力坦克就是美國艾布蘭坦克，本篇報導再引五角大廈的分析，正好是艾布蘭坦克與挑戰者2型的比較。
據《富比世》（Forbes）5日報導，這顯然是英國在今年1月份提供給烏克蘭的14輛挑戰者2坦克之1，重達69噸，可載4人的坦克，於烏俄戰爭中成為該車型首次遭受到損失。
就在幾天前，烏克蘭國防部在一段影片訪談中凸顯了這款坦克，訪問了82空降旅的一名士兵。這名士兵聲稱挑戰者2的遠程火力和優越的防護性能與蘇聯坦克相比更好。
目前還沒有看到挑戰者2坦克實際戰鬥開火的畫面，但這段起火的影片依然凸顯了這些坦克的生存能力。報導稱，蘇聯設計的T-72、T-80或T-90坦克的主要弱點是，這些坦克主炮使用自動裝填系統，將其彈藥儲存在砲塔下的一個環狀區域內。當T-72直接中彈並且其彈藥引發殉爆。砲塔和其車組人員往往會從車體上噴出去。82空降旅的1名前T-80裝甲兵表示：「你沒有太多機會。」
相比之下，挑戰者2和大多數西方坦克一樣，將其彈藥儲存在砲塔的特殊隔間內，當受到打擊時，這些隔間會朝外爆炸，遠離車組人員。「這裡的一切都是為人們而設計的，」烏克蘭訪談中坦克手解釋道。不過跟據本報核實，挑戰者2型的砲彈儲放方式相當過時，就在砲塔、車組人員旁邊，全車也不像豹2等同時期的西方主力戰車一樣有所謂的洩壓板，挑戰者2型恐有過譽之嫌。
關於挑戰者2型主打的精準火力，根據美國五角大廈的期刊《Inside the Army》顯示，1992年時，科威特為採購坦克，對M1A2艾布蘭坦克以及挑戰者2型坦克進行了完整的評測，M1A2艾布蘭坦克從機動力、火控能力、命中率等各個方面都優於挑戰者2型，其中在2公里目標射擊時，挑戰者2型的120毫米L30A1主砲5發竟然有2發未命中，而艾布蘭則是5發全數命中。
在主打的獵殲（Hunter Killer）評測中，艾布蘭坦克在33秒內滿靶命中4個不同的目標，挑戰者2型則花了66秒，命中2個目標2發未命中。
科威特的報導結論稱，這些測試結果顯示各方面，M1A2 的表現都明顯優於挑戰者2型，其中實彈射擊的每個階段都超過了挑戰者2型，並且在較遠的射程上特別明顯，雖然英國人將遠戰吹捧為挑戰者最卓越能力之一。
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