美國媒體報導，本週一（4）一支在社群媒體上發布的影片，證實了烏軍損失了首輛英國挑戰者2（Challenger 2）坦克，影片中顯示出這台隸屬於烏克蘭82空降旅的挑戰者坦克正在拉博蒂諾（Rabotino又譯羅柏季涅）的路邊焚燒，不過全車沒有發生「飛頭」的狀況，意即砲塔沒有炸飛與車身分離。接下來還未投入烏俄戰爭的西方主力坦克就是美國艾布蘭坦克，本篇報導再引五角大廈的分析，正好是艾布蘭坦克與挑戰者2型的比較。

Burning British Challenger 2 tank of the 82nd Airborne Division of the Armed Forces of Ukraine in the Zaporozhye direction. pic.twitter.com/W3cS8C0Zz6 — M ll (@miroslavadamekx) September 5, 2023

據《富比世》（Forbes）5日報導，這顯然是英國在今年1月份提供給烏克蘭的14輛挑戰者2坦克之1，重達69噸，可載4人的坦克，於烏俄戰爭中成為該車型首次遭受到損失。

就在幾天前，烏克蘭國防部在一段影片訪談中凸顯了這款坦克，訪問了82空降旅的一名士兵。這名士兵聲稱挑戰者2的遠程火力和優越的防護性能與蘇聯坦克相比更好。

"A sniper rifle among tanks" - A Ukrainian tanker shares impressions of using a British Challenger 2 tank in battle. - "We could use a few more companies in Ukraine... russian tanks would be too scared to come out." pic.twitter.com/18tcMMIRuj — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 3, 2023

目前還沒有看到挑戰者2坦克實際戰鬥開火的畫面，但這段起火的影片依然凸顯了這些坦克的生存能力。報導稱，蘇聯設計的T-72、T-80或T-90坦克的主要弱點是，這些坦克主炮使用自動裝填系統，將其彈藥儲存在砲塔下的一個環狀區域內。當T-72直接中彈並且其彈藥引發殉爆。砲塔和其車組人員往往會從車體上噴出去。82空降旅的1名前T-80裝甲兵表示：「你沒有太多機會。」

相比之下，挑戰者2和大多數西方坦克一樣，將其彈藥儲存在砲塔的特殊隔間內，當受到打擊時，這些隔間會朝外爆炸，遠離車組人員。「這裡的一切都是為人們而設計的，」烏克蘭訪談中坦克手解釋道。不過跟據本報核實，挑戰者2型的砲彈儲放方式相當過時，就在砲塔、車組人員旁邊，全車也不像豹2等同時期的西方主力戰車一樣有所謂的洩壓板，挑戰者2型恐有過譽之嫌。

By modern standards, this solution is highly questionable. HESH rounds directly strapped to the hull floor and wet stowage racks for propellant charges around the turret ring are not ideal. pic.twitter.com/S0xO47GQVx — bttr (@bttr01438851) February 8, 2023

關於挑戰者2型主打的精準火力，根據美國五角大廈的期刊《Inside the Army》顯示，1992年時，科威特為採購坦克，對M1A2艾布蘭坦克以及挑戰者2型坦克進行了完整的評測，M1A2艾布蘭坦克從機動力、火控能力、命中率等各個方面都優於挑戰者2型，其中在2公里目標射擊時，挑戰者2型的120毫米L30A1主砲5發竟然有2發未命中，而艾布蘭則是5發全數命中。

The performance of the Challenger 2 MBT during firing trials in Kuwait were less than stellar. The M1A2 clearly outperformed it.



Very poor performance when firing at moving targets or at longer ranges (specifically with HESH). pic.twitter.com/MCwf6C2gHf — bttr (@bttr01438851) May 13, 2022

在主打的獵殲（Hunter Killer）評測中，艾布蘭坦克在33秒內滿靶命中4個不同的目標，挑戰者2型則花了66秒，命中2個目標2發未命中。

科威特的報導結論稱，這些測試結果顯示各方面，M1A2 的表現都明顯優於挑戰者2型，其中實彈射擊的每個階段都超過了挑戰者2型，並且在較遠的射程上特別明顯，雖然英國人將遠戰吹捧為挑戰者最卓越能力之一。