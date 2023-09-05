由於台灣仍位於大低壓帶中，明（6）日天氣不穩定，南部及花東地區整日有短暫陣雨或雷雨，其他地區偶爾有陣雨的機會，中南部、東半部及各山區午後雨勢明顯，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風。氣象局表示，周四、周五（7日、8日）仍受低壓帶影響，周六（9日）水氣稍減，下周日至下周二（10日至12日）北部、東部有不定時零星陣雨，中南部多雲到晴、午後有局部短暫陣雨。

氣象局指出，明天水氣增加，天氣不穩定，南部及花東地區整日有短暫陣雨或雷雨，其他地區降雨機率高，雲量偏多偶爾有陣雨的機會，不過降雨範圍較小、較短暫，午後對流發展旺盛，預估中南部、東半部地區及各山區雨勢明顯，有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風；氣溫方面，各地高溫稍降，普遍為30至32度。

氣象局分析未來降雨趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周四、周五低壓帶影響，水氣多，天氣不穩定，除了南部及花、東地區整日有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地也都有短暫陣雨的機會，不過雨勢較短暫、範圍也較小，主要留意午後雷陣雨發展，易有短延時強降雨，中南部、東半部地區及各山區雨勢明顯，有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，伴隨雷擊及強陣風。

周六（9日）環境逐漸轉變，南部及花、東地區有仍局部短暫陣雨或雷雨，其他地區轉乾、轉為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨；下周日至下周二（10日至12日）環境轉為偏北風，桃園以北降雨機率增加，與東半部地區、恆春半島皆有局部短暫陣雨的機會，而其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。