林岱縈近來推出個人新單曲，5日舉辦記者會，邀來大批好友助陣。 （粘耿豪攝）

樂天啦啦隊女神林岱縈近來推出個人新單曲〈Calculate LOVE〉，5日舉辦記者會。外型亮眼的她已加入啦啦隊長達10年，直言，目前單身7年，自認在感情上個性屬於被動型，加上多年重心都放在工作上，都沒機會遇到理想對象，也笑說，自己要對粉絲們負責，因此7年來都沒交男友。

被問及男友理想型，她點名球星大谷翔平、劉以豪，直誇，曾在球場上與劉以豪相見，「我有帶寫真書給他簽名，他笑起來很療癒。」至於為何不像同隊的林襄交往球員男友？她坦言，球團有下禁愛令，不能和球員談戀愛，「新聞都有寫」，林襄是否有被懲處？林岱縈今日在現場崩潰求饒說：「我真的不知道。」

人緣很好的她，在記者會上，邀來多位「樂天女孩」到場站台，她的師兄、許久不見的韓星「SS501」成員朴政珉也驚喜上台送祝福，更捧著花束單膝下跪，讓她又驚又喜，感謝他大力相挺。