大陸經濟不如預期復甦也衝擊到中租控股股價，中租控股在5日於台灣證券交易所法說會上，中租控股在大陸營運狀況以及延滯率是法人及投資人關注的焦點，中租控股副總經理樊梅芳表示，大陸延滯率雖上升，仍維持在歷史平均水準，整體利差正逐漸回穩中。

樊梅芳表示，中租控股今年二大挑戰即是台灣升息以及大陸延滯率上升。預期年底之前，大陸延滯率仍會往上一點，不過這不能解釋為應收帳款品質惡化，而是因為經濟成長放緩所致，至於新增延滯金額已經穩定下來，目前正在觀察大陸景氣復甦情況，是否可從服務業慢慢推向製造業，因為中租在大陸主要的客戶仍是以製造業為主。

對於中租未來在大陸發展以及大陸租賃業展望，中租控股依然樂觀以對。中租控股協理王廷維表示，中租在大陸有59個據點，服務2萬多個客戶，90％客戶是屬於當地陸資企業且以內需產業居多，每一筆金額是人民幣200萬~250萬元左右，且以中小企業為主，產業相當分散，每一個據點都是聚焦在當地政府扶持且具發展潛力的產業，中租控股在大陸租賃業的市占率只有1％。且若和台灣、美國及加拿大、日本等國家比較，大陸租賃滲透率偏低，因此，大陸租賃未來仍有很好成長機會。

樊梅芳進一步表示，中租控股在大陸耕耘了17~18年，大陸應收帳款占比為31％，台灣仍是過半，若從資產角度來看，在品質控制上仍然有學習及進步空間，因為大陸利差較大，當大陸延滯率低時，來自大陸獲利貢獻度大，其占比甚至可以到50％。因此，在不同的經濟循環時期，來自大陸獲利貢獻度會不太一樣，如果從長遠規劃來看，大陸、台灣應收帳款各占40％、東協占20％，若從應收帳款的角度來看，大陸還是有很大成長空間！