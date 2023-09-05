台北捷運近來事故不斷，今早文湖線劍南路站一部列車發生車門關閉故障警訊，影響260人。民進黨台北市議員許淑華痛批，這是文湖線今年第18次的延誤事件，平均每月2次是歷年新高，請台北市長蔣萬安全面盤點文湖線的機電、號誌和訊號連結等，並檢討北捷的管理問題，給台北市民一個交代。

許淑華指出，推廣大眾運輸符合減碳的世界潮流，但不斷延誤、出包，會讓民眾失去信心，據台北捷運公司資料顯示，這已經是文湖線今年第18次的延誤事件，平均每月2次是歷年新高，即便扣除乘客及天災因素，仍有高達16次的延誤。

她質疑，曾創下準點率百分之百，過去營運算是全球優等生的北捷，這2、3年究竟出了什麼問題？屢屢列車故障、號誌故障及訊號異常，甚至還發生保養後不到一周的手扶梯剎車失靈，摔傷30幾名民眾等離譜事故。

許淑華分析，是市長任命的管理階層不夠專業還是北捷的營運團隊螺絲鬆了，或是捷運重置基金在台北市長柯文哲任內被大量挪用，影響捷運的正常維運？請蔣萬安應該全面盤點文湖線的機電、號誌和訊號連結等問題，並檢討北捷的管理問題，給台北市民一個交代。