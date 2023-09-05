擁有超過230萬粉絲的超人氣網路節目《木曜4超玩》，以「一日系列」主題、「木曜運動會」或「木曜演唱會」等，創下驚人成績，更讓主持群邰智源、KID和謝坤達等人再登事業巔峰，但前段時間傳出集體辭職，引發熱議。知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航近日也以老闆視角談團隊員工去留問題，坦言「有米蟲會把他踢掉，要留的人想走我也沒辦法」。

張嘉航平時除了開遊戲實況與網友互動外，在麥卡貝上也有節目《統神電台2.0》，3天前他被問到關於《木曜4》員工集體離職的話題，而他也站在當老闆的立場分享見解；張嘉航通常不希望員工流動，在特定情形下非得大變動，那就是當他知道團隊理有米蟲，這些不好的人就得踢掉。

不過，張嘉航也說到，有米蟲當然也會有他欣賞、想留下的人，「但他們如果真的要走我也沒辦法」；張嘉航補充先前遇到員工離職潮，他很想留下一些人，怎料，員工們去意已決他也無可奈何，慶幸的是，他的兒子晨晨意外爆紅，成了他頻道的流量密碼，才突破網紅事業瓶頸。

《木曜4超玩》是由麥卡貝網路電視在2015年推出的網路節目，起初定位是電玩綜藝節目，在轉型推出一日體驗各行各業的「一日系列」漸漸走紅，還是台灣第一個破百萬訂閱的網路實境綜藝節目；主持群包括邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞。