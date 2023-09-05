台南市今天新增275例本土性登革熱，再創單日新高，累計病例數突破4000例，全市37個行政區中僅6區未染疫。

台南市9月2日公告全市為登革熱流行區，單日病例數屢創新高，自8月23日起每天病例數逾百例，東區及安南區疫情持續升溫。衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天再度視察安南區登革熱防治及勞工市場、百棟海砂屋空屋等高風險環境整頓。

市府衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增275例本土性登革熱，其中東區74例，安南區47例，永康區40例，南區38例，北區26例，中西區14例，仁德區12例，關廟區9例，安平區6例，歸仁區及善化區各2例，安定區、佳里區、學甲區、將軍區及龍崎區各1例，年齡介於1歲至89歲，269例由診所或醫院通報，6例擴大採檢發現。

市府衛生局表示，截至今日，台南累計8名登革熱重症個案，上週其中3人發病後7天內病情急速惡化去世，全是年齡介於67歲至80歲的男性，患有高血壓、糖尿病、心臟病及癌症等。

台南市長黃偉哲說，台南此次流行的是第一型登革病毒，症狀不明顯，但台南市民國99年曾流行第四型、104年流行第二型，其他縣市及境外移入病例今年也出現第二型、第三型登革病毒，市民務必提高警覺，加強防蚊，尤其是曾確診登革熱、長者及慢性病史者的高風險族群。

市府衛生局2日在南區共調查233戶、其中陽性戶4戶查獲4個陽性容器，開立4張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計4064例，分布於東區、北區、南區、中西區、永康、仁德、安南、歸仁、善化、新化、關廟、安平、新營、柳營、楠西、左鎮、七股、將軍、西港、麻豆、佳里、南化、玉井、安定、新市、鹽水、六甲、官田、大內、學甲及龍崎共31個行政區。（編輯：孫承武）1120905