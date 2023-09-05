副總統賴清德2014年在台南市長任內推動雙語政策，2017年接任閣揆，規畫要在2030年雙語國家政策，蘇貞昌接閣揆改成2030雙語政策。賴日前表示英語能力強，國際參與能力就比較強，但沒有要忽略其他語言教育。國民黨立委賴士葆指出，雙語教育扼殺了母語的學習，讓城鄉差距加劇，雪上加霜面臨血崩。他強調，紮實的母語基礎才是真正競爭力，蔡政府短視不肯正視政策錯誤，影響所及將是台灣未來下一代的競爭力。

賴士葆4日在臉書發文直批，賴清德對於教育第一現場教師和學生對雙語教育的反應，不是佯裝不知，就是偏執地漠視這廣大的民怨！

賴士葆舉數學為例，教師千辛萬苦備課用雙語上課，家長發現孩子表象浮面的知道加減乘除的英語名詞，然而對於加減乘除的實際演練能力卻大為減弱，因為花了很多時間學習英文，所以剝奪本科的專業學習，讓很多家長從原本的支持改為質疑。教育部面對媒體批評，4個班級只有1人聽懂，讓雙語教學面臨血崩的狀況。但教育部還淡定地說英語能力是透過普及提升、弭平差距及重點培育，漸進式以學生聽得懂的方式教學。

賴士葆強調，教育部這樣的回應根本只會在冷氣房定政策，全然漠視基層教育現場師生的哀號，教育部想要弭平差距，雙語教育卻是讓城鄉差距加劇，很多偏鄉的孩子沒有錢補習英文，連英語基本單字都陌生，推動雙語政策只是雪上加霜。尤其目前連台北市在內的首善都會地區的雙語師資都嚴重的缺乏，更遑論偏鄉地區。

賴士葆指出，凡事豫則立，不豫則廢，師資沒有預備好就即興貿然推動，導致很多學生在雙語教育課堂放空，放棄學習。根據草根影響力基金會民調，62％民眾擔心雙語政策讓學生程度M型化，使得英語程度不好的學生壓力更大。英語好就與競爭力畫等號其實是過於簡化、誤解語言的功能，賴清德說雙語教育沒有要忽略其他語言教育，這可以用我不殺伯仁、伯仁因我而死來比喻，很多學者都指出雙語教育扼殺了母語的學習。

賴士葆提到，自己今年8月份在立法院召開公聽會探討雙語政策的問題，與會的學者都表示雙語教育壓縮了母語的學習，導致及其他學科的核心能力倒退，紮實的母語基礎才是真正的競爭力。很多專家學者以及教育團體都一再呼籲重新檢討雙語政策，蔡政府全面執政就是任性霸道，不願意虛心檢討，短視的政客不肯正視這個錯誤的政策，影響所及是台灣未來下一代的競爭力！