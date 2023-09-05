台南市今天一口氣新增275例，累計本土病例為4064例，再創疫情以來單日新高，台南從上月31日破3000例，只花5天就突破4000例；其中學甲、龍崎區今天首度有確診病例，目前疫情已蔓延31個行政區，全市只剩山上、白河、後壁、下營、北門、東山等6區尚未淪陷。

台南今天新增275例分別為東區74例、安南區47例、永康區40例、南區38例、北區26例、中西區14例、仁德區12例、關廟區9例、安平區6例、歸仁區及善化區各2例，安定區、佳里區、學甲區、將軍區及龍崎區各1例，確診個案年齡從1歲到89歲都有。

根據疾病管制署研判，台南截至今日共新增3起死亡個案，累計已4起死亡個案。台南市衛生局呼籲，由於登革熱重症病程進展非常迅速，如未即時接受妥適治療，死亡率可高達20％以上，呼籲高危險群市民切勿自行在家服藥，如出現登革熱症狀，應盡速就醫並主動告知相關病史。

疾管署副署長羅一鈞今天再次南下視察安南區登革熱防治工作，走訪視察安南區勞工市場及百棟海砂屋空屋等高風險環境整頓情形，羅一鈞呼籲，風災後一周為登革熱防治關鍵期，請民眾務必做好居家戶內外環境巡檢，清除積水容器，減少病媒蚊孳生。