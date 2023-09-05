繼上個月連續披露2起美國中央情報局（CIA）間諜案後，中國國家安全部9月5日再發發文點名另一位曾以美國駐西藏迪化（現烏魯木齊）副總領事身份為掩護的CIA間諜案。該案發生於上個世紀1950年，這位名叫馬克南的CIA幹員在西藏進行情報工作時與當地武裝民眾發生衝突而遭擊斃，屍體被就地掩埋。

據《網易新聞》報導，中共國家安全部5日透過微信公眾號發文，題為「美國中央情報局掛在石牆上的第一顆黑星，與中國有關！」的文章。該文指出，美國中情局總部有一面掛滿了黑色五角星的大理石牆，一顆黑星代表一個在海外身死的情報官員。根據文章配發照片，牆壁上黑色五角星數量超過120個。

文章說，這些黑星中的第一顆，代表一位叫馬克南的美國間諜，他在中共尚未統治西藏，曾以美國駐迪化（現烏魯木齊）副總領事身份在中國進行間諜活動。他一方面插手中國事務，在西北地方培植間諜和政治土匪勢力；一方面利用新疆靠近前蘇聯的地理優勢，偷偷在新疆安裝氣壓、地震、放射等情報監測設備，目的是探測前蘇聯的原子彈情報。

中共於1950年進入新疆後，馬克南倉皇撤離。但他仍不願意離開中國，想轉往西藏繼續搞間諜活動。1950年3月，馬克南帶著隨從由新疆穿越沙漠，進入藏區。他在當地一個牧民家中，被當地的武裝民眾發現，雙方發生衝突後，馬克南及其隨從被擊斃，其他人被俘，馬克南的屍體隨後被就地掩埋。

中共國安部的文章說：「就這樣，馬克南成為美國中央情報局1947年成立後，第一個身死海外的『情報官員』，成為大理石牆上的第一顆黑星。」

馬克南畢業於美國麻省理工學院物理系，擅長無線電、氣象學等專業，精通多國語言。於1942年加入美國陸軍，後來被派到新疆從事情報工作。（圖／搜狐網）

根據中共國家安全部披露，馬克南畢業於美國麻省理工學院物理系，擅長無線電、氣象學、攝影、有機化學等專業，並精通多國語言。他於1942年加入美國陸軍，1944年至1946年以美國陸軍第10氣象中隊隊員身份，赴中國新疆迪化執行秘密任務。接受情報技術培訓後，馬克南開始在中國新疆活動，執行間諜任務。

報導說，這是近期中共國安部第3次點名美國中情局，並披露破獲間諜案。近期第一次發布破獲間諜案件是8月11日，也是國安部微信公眾號正式運行之後，發佈的首個間諜案件。此案嫌疑人姓曾，為中共某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員，在公派至義大利留學期間被美國中情局羅馬站人員策反，回國後多次向美國中情局提供大量核心情報。中共國家安全部又於8月21日發布第2案，涉案嫌犯郝某為中共國家部委幹部，在日留學期間被策反。

報導說，過去中共國安部曾多次公開披露間諜案件，但以往都並未直接點名美國中央情報局，或揭露其具體行徑。但是，前不久美國中情局局長伯恩斯針對中國公然挑釁，聲稱在華情報網絡重建獲得進展，中方則透過外交部回應將採取一切必要措施堅決維護國家安全。最近國安部微信公號完成認證並上線，又連續點名中情局曝光舊案，針對性極強。