羅姓廟公去年趁駕車搭載女信徒時伸狼爪，誆稱「若不碰胸部、下體，沒辦法幫妳『辦事』喔」，趁機襲胸又摸下體得逞，女信徒事後報警提告，桃園地院審結，依強制猥褻罪將羅姓廟公判處有期徒刑6月，得易科罰金，本案可上訴。

65歲羅姓廟公去年9月10日與駕車搭載女信徒處理事務，開車行經八德區新興路時，突然對女信徒問說：「我可以碰妳的胸部及下體嗎？」女子拒絕，廟公不斷要求並誆稱「不碰就沒辦法幫妳辦事」而得逞，女信徒不甘受辱提告。

羅男警詢時坦承犯行，卻在檢察官偵訊時翻供，否認襲胸，稱只有摸到女信徒的內褲上緣。但女信徒母親證稱女兒事後打電話向她哭訴，事後也有睡眠障礙，經常掉淚，且當庭質問廟公，對方才吐實，廟公妻子也為此傳Line訊息道歉。

桃園地院法官審酌羅姓廟公為逞一己私慾，漠視女信徒意願強制猥褻，造成女子身心受創，應嚴厲譴責，但考量他犯後終能坦承犯行，態度尚可，因告訴人無意調解，未能達成調解或賠償損害，另衡量被告無前科、長期從事公益，判處有期徒刑6月，得易科罰金。