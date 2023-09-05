【全程字幕】柯文哲老家爆頂樓違建！柯媽哭喊「政府欺負人」 痛訴：不是我在選舉欸 @ChinaTimes

民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」劉宇披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建，柯文哲母親何瑞英今日受訪更哽咽表示，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」。對此，市府表示，今已通知北區區公所查報，後續將由都發處認定是否為違章建築，並將依規列管或優先排拆。而「四叉貓」劉宇晚間也針對柯媽媽的舉動回應，「柯媽今天哭著一把鼻涕一把眼淚，說大家都在欺侮她，我最怕女生哭了，好啦這局算我輸啦」，沒想到許多網友卻紛紛炸鍋表示，「欺負老人家，你會有報應」、「打這個真的很無聊」。

「四叉貓」劉宇5日在臉書上表示，「前幾天我就知道柯媽屋頂怪怪的」，他認為「相較柯文哲其他事件，老實說我覺得不是什麼大事，所以只是把屋頂事件拿來放在留言區跟別人取笑而已」，至於柯媽今天哽咽的回應，劉宇更說，「可是柯媽今天哭著一把鼻涕一把眼淚，說大家都在欺侮她，我最怕女生哭了，好啦這局算我輸啦！」

劉宇最後也提到，「我的同溫層其實分成兩派，有人覺得這是柯文哲的違建迴力鏢罪有應得，有人覺得監督柯文哲的家人太不厚道重點失焦，我不認為這是一種分裂，有不同的意見才算健康的溝通討論」，而許多網友看完後紛紛回應表示，「欺負老人家，你會有報應」、「我覺得柯媽的違建點到為止就好，之後的事情就讓新竹市政府處理」、「其實，只要是台灣的老舊透天，幾乎百分百有違建吧」、「打這個真的很無聊」。