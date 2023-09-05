屏東現任無黨籍議員郭再添於2018年4月間，擅自於崁頂鄉農牧一處土地搭建鐵皮建物，並違規從事蚯蚓養殖、堆肥。由於惡臭味過重，附近居民憤而群起抗議，經縣府相關人員稽查後，郭再添卻仍繼續使用而未拆除地上物恢復原狀，也未辦理土地變更使用。直至檢方偵查，郭才將土地提出申請作為菇類栽培場、蓄水設施，但仍超出縣府期限而遭起訴，屏東地院經審理，審酌郭為民意代表，資力與社會地位較一般人高，依違反區域計畫法判郭2月徒刑，得易科罰金，可上訴。

郭再添於偵訊期間，始終否認犯行，主張當初向鄉公所申請變更該土地作為蚯蚓養殖場，但屏東縣政府農業處卻無此項目，因此無法變更。郭再添表示，農業處要他先把蚯蚓養殖場蓋好再申請，本案土地堆置的是養蚯蚓的介質，並非堆肥，他認為蚯蚓養殖是為農地農用，其中並無違法行為。

根據起訴書，郭再添於2018年4月間，未經主管機關許可，也未申請取得農業用地使用的同意書，竟擅自於崁頂鄉農牧一處土地（2805.4平方公尺）搭建鐵皮建物，並違規從事蚯蚓養殖、堆肥。由於堆置農業用堆肥，導致惡臭味過重，附近村民憤而群起抗議，經縣府相關人員稽查，隔年7月遭罰6萬元，但郭再添卻仍繼續使用而未拆除地上物恢復原狀，也未辦理土地變更使用。直至檢方偵查，郭才將土地提出申請作為菇類栽培場、蓄水設施，但仍超出縣府期限而遭起訴。

屏東地院審理時，經提示相關規範及縣府回函，郭再添才坦認犯行。法官審酌，郭再添於今年6月29日取得縣府使用同意書，但2019年間卻未依照縣府要求履行變更，此已違反區域計畫法第21條第1項規定，應依同法第22條規定予以處罰。

屏東地院考量，郭再添曾於1994年、1997年間因違反動產擔保交易法、妨害自由、誣告等案件，經法院論罪科刑，且審酌其作為民意代表，資力與社會地位較一般人高，依違反區域計畫法判郭2月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。