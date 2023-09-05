20230905今日下午五點半於嘉義地區發生四級地震(摘自氣象局官網／簡立欣台北傳真)

今日下午5點31分嘉義地區發生規模5.5地震，台灣高鐵依標準作業程序臨時停車、執行地面巡檢，並漸進提升運轉速度，於晚間8點37分全線恢復正常運轉。

台灣高鐵表示，受今日下午5點31分嘉義地區發生規模5.5地震影響，雲林至台南區間災害告警系統（DWS）作動，測得第3級告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域的南下1321、北上666車次臨時停車。

高鐵表示，地震發生第一時間即成立緊急應變中心，由於此次災害告警系統測得最大254gal的讀數，依標準作業程序，高鐵公司立即安排軌道、電力及土木維修人員執行地面巡檢，並於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，持續列車及軌道動搖測試。後續再依時速70公里、120公里、170公里、230公里順序，漸進提升運轉速度，於晚間8點37分全線恢復正常運轉。

高鐵表示，地震導致部分列車延誤，已於各車站增派人力，提供麵包及礦泉水；晚間6點55分加開1班次台中站發車的全車自由座（商務車廂除外）北上列車，以紓解台中站北上人潮。

高鐵說明，由於地震屬天然災害，故不適用延遲退費規定。

台鐵部分，由於嘉義測得4級地震，花壇=善化間按4級地震規定辦理，經工、電巡查路線及電車線設備，於晚間8點12分巡查完畢，無發現異狀，路線恢復正常行駛，影響43列次1223分、旅客約1萬1251人。