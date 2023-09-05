德國軍火製造商萊茵金屬(Rheinmetall)宣布，第一批新型的35公釐機砲彈藥已運往烏克蘭， 供應給獵豹防空戰車(Gepard)使用，烏克蘭相當倚重獵豹的低空防禦，但是彈藥不足使得它們退出戰場一段時間。

防衛部落格(Defense Blog)報導，萊茵金屬的新聞稿表示，由該公司製作的新型35公釐防空彈藥，已經交運到烏克蘭，到今年年底，會繼續生產，總計為4萬發。

新聞稿稱：獵豹防空戰車已成為烏克蘭保家衛國戰爭的重要角色，所以人們等待德國35公釐砲彈已經許久，如大旱之望雲霓。

獵豹防空戰車是1970年代，德國萊茵金屬所開發的防砲車，設有2門瑞士奧勒岡公司(Oerlikon)的35公釐機砲，射速每分鐘550發。搭配德國製X頻段的搜索雷達及Ku頻段的追蹤雷達，專門打擊4000公尺之下的目標，包括低空戰鬥機、直升機、巡弋飛彈與無人機。隨著冷戰結束，歐洲普遍裁軍，德國也是如此，於是在2000年左右，德國陸軍所有的獵豹防空戰車都封存了。

獵豹防空戰車使用的35公釐砲彈。(圖/烏克蘭國防部)

去年7月，萊茵金屬開始提供烏克蘭獵豹防空戰車，也提供了庫存的砲彈，如今已運交46 輛，隨後還將提供另外 6 輛。對於烏克蘭來說，獵豹的表現非常好，特別對抗俄羅斯用來攻擊烏克蘭城市的神風無人機方面，幾乎是滴水不漏的地步，這也使得彈藥消耗量很高，到了9月，砲彈就用完了。

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前頭說到，35快砲是瑞士奧勒岡公司的產品，因此砲彈的生產廠也瑞士，然而瑞士不願打破中立國的原則，提供交戰國武器，這使得35公釐砲彈供應出現中斷。

為解決此問題，萊茵金屬只能重新在德國建立35公釐砲彈的生產線，此計劃獲得瑞士奧勒岡公司的同意；德國國防部也以政府的身分訂購30萬發砲彈，當然是用於捐贈給烏克蘭，合約在今年2月簽訂。