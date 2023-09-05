有「雪莉王者」之美譽的麥卡倫（Macallan），是全球頂級單一麥芽威士忌的領導品牌，每年更斥資超過15億台幣打造自家雪莉桶供應鏈，標榜100%雪莉橡木桶熟成。為迎接即將到來的中秋佳節，麥卡倫主打三款麥卡倫12年、15年與18年雙雪莉桶威士忌，雙桶佳釀，口感多元豐富且層次分明，別具風味。

為了詮釋雙雪莉桶威士忌的特色，麥卡倫邀請當代攝影大師

Erik Madigan Heck以鏡頭詮釋三款麥卡倫12年、15年與18年的雪莉桶威士忌，透過鏡頭勾勒麥卡倫充滿時尚與藝術美學的人文品味，實現大自然與釀酒工藝共同譜出的視覺饗宴，自然光影的流動、超現實色調，捕捉麥卡倫單一麥芽威士忌細膩馥郁的風味與特色。

麥卡倫邀請當代攝影詩人Erik Madigan Heck以鏡頭詮釋麥卡倫雪莉雙桶威士忌的視覺意象。（Macallan提供）

例如帶有糖漬柑橘與牛奶糖香氣的「雙雪莉桶12年」，Erik Madigan Heck以水果與牛奶糖為意象，勾勒起小時候和家人圍繞在餐桌前等待媽媽烘焙的水果蛋糕出爐的時刻，伴隨著糖漬櫻桃、糖漿與些許肉桂的氣息，與「雙雪莉桶12年」相互呼應，以溫馨回憶畫面成為專屬於麥卡倫釀酒師的印象風味。

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