新華社5日報導，應東協輪值主席國印尼總統佐科和印度共和國政府邀請，中國大陸國務院總理李強5日上午乘包機離開北京，赴印尼出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問印尼，再赴印度出席二十國集團領導人第十八次峰會。大陸國務委員兼國務院祕書長吳政隆等陪同人員同機離京。

當地時間5日下午，李強乘坐的包機抵達雅加達蘇加諾-哈達機場。禮兵沿紅毯兩側列隊致敬，身著傳統服裝的當地民眾跳起印尼民族舞蹈喜迎中國貴賓。印尼對華合作牽頭人、統籌部長盧胡特和中國駐印尼大使陸慷、駐東協大使侯豔琪等到機場迎接。

李強表示，此次出席東亞合作領導人系列會議並正式訪問印尼，是他就任中國國務院總理後對亞洲國家首訪。中方堅定支持東協在區域合作中的中心地位，堅定支持東協在國際事務中發揮更大作用，願就區域合作重大議題與各方深入交換意見，加強團結協作，共用發展機遇，攜手應對挑戰，推動東亞繼續成為全球發展的重要引擎。

李強指出，近年來，在習近平主席和佐科總統戰略引領下，中國同印尼關係快速發展，樹立了開發中國家聯合自強、團結合作、攜手發展的典範。中方願與印尼一道，落實兩國元首重要共識，打造更緊密的中印尼命運共同體，通過高水準、全方位戰略合作，推動現代化建設交融互促，為國際地區合作注入更多穩定性和新動能。

出席東亞合作領導人系列會議期間，李強將出席第26次中國－東協（10＋1）領導人會議、第26次東協與中日韓（10＋3）領導人會議和第18屆東亞峰會。

訪問印尼期間，李強將同佐科總統會談，出席印尼2023可持續論壇等活動。