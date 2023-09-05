基本工資審議會議即將在周五召開，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，過去十年以來基本工資仍流於情緒綁架，決策不像現代國家。

陳冲指出，今年8月一首《羅剎海市》在華語圈爆紅，歌曲藉由聊齋誌異小說冷嘲熱諷社會現象，歌手刀郎替眾人呻吟所受的委屈。

同時英語圈也出現《Rich Men North of Richmond》由藝人Oliver Anthony作曲主唱，同時打動藍領階級的心坎，歌詞中「我出賣靈魂，勞碌終日，工作超時，只為幾文臭錢」(I’ve been sellin’ my soul workin’ all day. Overtime hours for bullshit pay)點名各種社會問題，包含低薪、貧窮、通膨以及苛稅等。

對應台灣的unhappy是啥？陳冲表示，也許是兩岸的不安、政治帶來的不確定性，但如果暫退到現實生活，對Anthony所提的低薪，應該都有所感。

這周五對基本工資的審議，陳冲指出，21世紀以來不論任何政黨都倡議提高基本工資，立意正確，但是隨意喊價例如2024年到3萬，不思鑽研基本功，對OECD所常用的Kaitz index乃至跨國比較，吝於為之。

陳冲呼籲勞政單位應核實計算Kaitz index，但是十年以來基本工資仍流於情緒綁架，決策不像現代國家。

實在不願談現今是否羅剎海市的「花面逢迎，世情如鬼」，也不願談是否「黑白顛倒，是非不分」，看看太平洋兩岸兩首歌，不妨對號入座一下，心中是否有無奈、是否有委屈？