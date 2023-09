基本工資審議會議即將在周五召開,行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示,過去十年以來基本工資仍流於情緒綁架,決策不像現代國家。

陳冲指出,今年8月一首《羅剎海市》在華語圈爆紅,歌曲藉由聊齋誌異小說冷嘲熱諷社會現象,歌手刀郎替眾人呻吟所受的委屈。

同時英語圈也出現《Rich Men North of Richmond》由藝人Oliver Anthony作曲主唱,同時打動藍領階級的心坎,歌詞中「我出賣靈魂,勞碌終日,工作超時,只為幾文臭錢」(I’ve been sellin’ my soul workin’ all day. Overtime hours for bullshit pay)點名各種社會問題,包含低薪、貧窮、通膨以及苛稅等。

對應台灣的unhappy是啥?陳冲表示,也許是兩岸的不安、政治帶來的不確定性,但如果暫退到現實生活,對Anthony所提的低薪,應該都有所感。

這周五對基本工資的審議,陳冲指出,21世紀以來不論任何政黨都倡議提高基本工資,立意正確,但是隨意喊價例如2024年到3萬,不思鑽研基本功,對OECD所常用的Kaitz index乃至跨國比較,吝於為之。

陳冲呼籲勞政單位應核實計算Kaitz index,但是十年以來基本工資仍流於情緒綁架,決策不像現代國家。

實在不願談現今是否羅剎海市的「花面逢迎,世情如鬼」,也不願談是否「黑白顛倒,是非不分」,看看太平洋兩岸兩首歌,不妨對號入座一下,心中是否有無奈、是否有委屈?