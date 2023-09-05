新竹市長高虹安近日因市府人事異動，副市長蔡麗清及多位一級主管請辭，引發討論。近日與高出訪日本的行政處長吳皇昇，今(5日)也在臉書發文自問「在新竹市工作還好嗎？」透露高虹安認真嚴謹也有很貼心的一面，坦言在新竹市府很辛苦也很累，但很值得。

吳皇昇在臉書發文說，許多好朋友常問他「在新竹市工作還好嗎？」或許這也是最近政治紛紛擾擾中，大家也很關心的問題，特別是想問虹安市長跟團隊的相處。他也在臉書貼出與高虹安出席日本岡山市政府安排的姊妹市20週年紀念儀式活動，車程中剛好拍到市長認真看市府文件的一幕。

吳皇昇說，高虹安無時無刻忙於市政工作，仔細觀察市長隨行秘書總是攜帶各式厚重背包，裡面一堆文件等著隨時提供市長查閱，局處長都可能馬上被詢問相關政策細節，特別是攸關市民權益的問題，一定會被問到飽、問到大家五體投地。面對如此認真又嚴謹的高市長，局處長真的完全不能馬虎，團隊必須要非常積極、非常瞭解自己的業務工作才有辦法勝任，雖然很有壓力，但這一點，其實本來就是市府團隊該的責任，對新竹市整體發展來說，他認為是很好的事情。

吳皇昇也透露，據他觀察，市府團隊也因此變得十分嚴謹，更須相當進入狀況，「嚴謹務實、對事不馬虎、不好大喜功、逐步解決民眾問題」，這就是市長領導及管理市府團隊，逐步展現出來的風格文化。

吳皇昇也透露，高虹安其實非常貼心，但都是默默在做，反讓幕僚汗顏；他舉例說，行政處有服務中心的志工在市府大廳輪值服務來洽公的民眾，但新竹州廳日式建築的大廳，完全沒有空調，夏季非常炎熱，說來慚愧，幾年來鮮少官員、更別說有市長，真的特別關心這些志工姐姐的值班環境和生活。

吳皇昇說，有一次他找到時間要去感謝志工，也請市府同仁準備電扇要送過去，但到現場才發現已經有電扇、水冷扇，詢問志工才知道，「原來虹安市長比誰都還要早知道這些志工們的值班環境，早早就安排這些貼心風扇了」；他也提到，有一位志工透露說很訝異，高虹安是她見過最親切的長官，她已經在市府值班多年，印象所及每一位經過市府大廳的長官很少親自關心和慰問，而市長是唯一親自過去和她們聊天、關心她們生活、關心值班環境，真的讓她非常感動，展現了市長不為人知的一面。

吳皇昇說，他知道高虹安從激烈選戰熬過來，終於有機會為新竹市民付出做貢獻，也看到很多有意無意的謠言攻擊高虹安，雖也明白市政優先，但有時真覺得實在太過份了，曾數次詢問高虹安要不要反擊，但高虹安總是說：「不用了吧，我們好好把事情做好，要相信民眾，時間也會證明，沒關係。」吳皇昇也感嘆說，「這就是我認識的新竹市長高虹安。因為緣份跟高市長認識，後來也有幸在新竹市府工作，是很辛苦也很累，但，很值得。」

吳皇昇在2018年曾擔任台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人，盧秀燕當選台中市長後，曾擔任台中市政府新聞局長、研考會主委，後因家庭及生涯規劃請辭職務，2023年3月接受新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市政府行政處長一職。