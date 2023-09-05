嘉義今天下午5時30分發生芮氏規模5.5地震，高鐵行車受影響，台灣高鐵說，晚上8時37分，全線已恢復正常運轉。

台灣高鐵發布新聞稿，嘉義下午地震影響，雲林至台南區間災害告警系統（DWS）作動，測得第3級告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域的南下1321、北上666車次臨時停車。

台灣高鐵在地震發生第一時間即成立緊急應變中心，依標準作業程序，安排軌道、電力及土木維修人員執行地面巡檢，並於確認設施及結構安全後，授權列車以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，持續列車及軌道動搖測試。

台灣高鐵說，巡檢及測試後，依時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度，於晚間8時37分全線恢復正常運轉。

受地震影響，部分高鐵列車延誤，台灣高鐵另外於晚間6時55分，加開1班次台中站發車的全車自由座（商務車廂除外）北上列車，紓解台中站北上搭車人潮。

台灣高鐵說，地震屬天然災害，非可歸責高鐵公司，不適用延遲退費的規定，但凡購買因地震影響的車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起1年內，持原車票至各車站售票口辦理退票，免收手續費。（編輯：陳政偉）1120905