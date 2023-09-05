「哈林」庾澄慶的外甥女王瀅跟隨舅舅腳步進入演藝圈，曾推出唱片，也在電視劇《流星花園》中飾演路人同學，她13年前嫁給南國建設小開楊立傑，生活重心轉往家庭，因此淡出演藝圈，但仍會透過社群分享生活點滴，近日她透露女兒將前往耶魯大學參加總決賽，優秀經歷讓網友們大讚。

王瀅分享年僅12歲的愛女參加World Scholar's Cup（世界學者盃），成功晉級決賽，將前往美國耶魯大學參加總決賽，她介紹「世界學者盃（WSC, The World Scholar’s Cup）源自美國，是受到耶魯大學官方支持的全球性中學生學術競賽；每年有來自 140多個全球城市，5萬名代表參與。」比賽過程多元，有知識競答、協同創作、團體辯論等形式，考題橫跨科學、社會學、歷史、藝術、文學、通識等六大領域。

王瀅透露女兒從3月開始參賽，一路上過關斬將，頂著壓力努力，「不只如此，和她同組的小朋友更是努力，期間多次的team meeting—— 七面金牌與兩面銀牌的背後，是僅有12歲的他們，彼此學習協調融合、妥善平衡時間的小小成果，從賽前三個月至今，她們仍然在不懈努力中！」她也稱讚，以女兒的年紀，他們的努力是難能可貴的，且三位參賽者對比賽充滿熱忱與渴望，彼此還會可愛地互相加油，她期許「相信結果一定會是甜美而難忘的！藉由這次的比賽，開闢她的視野與刺激她的多元觀點，而我們也非常樂意在旁鼓勵、支持著！！Fighting！！」