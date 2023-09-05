誕生於1798年、擁有超過200年歷史的高原騎士（Highland Park），是蘇格蘭最北端、緯度最高的威士忌酒廠，由於接近北極圈，長年處於恆低溫狀態，是造就高原騎士酒質和諧的一大關鍵。

今年高原騎士15年威士忌全新改裝上市，晶瑩剔透的酒瓶浮雕圖案，出自蘇格蘭的「我們是山工作室」 (We are Mountains Studios) 酒瓶表面的浮雕，延續挪威世界遺產－烏爾內斯木造教堂”Stavkirke”的內部雕刻，玻璃瓶與外裝皆可回收，藉此表達對環境友善與永續經營的核心價值。

高原騎士攜手米其林星級WILDWOOD餐廳，透過直火料理，呼應高原騎士煙燻雪莉風味。（Highland Park提供）

除了推薦中秋佳節禮盒，高原騎士今年再度攜手米其林星級主廚林明建Chef Kin主理的WILDWOOD餐廳，透過原木柴燒直火料理，呼應高原騎士狂野經典的煙燻特色，期間限定高原騎士專屬菜單，將高原騎士12年直接「入菜」，融入料理創作中，紅甘生魚片將搭配高原騎士12年圓融的煙燻甜味，主餐則選用高原騎士18年，厚實帶有蜂蜜及煙燻味酒體，搭配龍眼木直火燒烤的乾式熟成肋眼牛排，相互輝映。

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