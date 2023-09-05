吉拉（Jura）為歡慶旗下的12年雪莉桶威士忌拿下「金威獎」素人盲飲評鑑獎，特別精選得獎的12年雪莉桶威士忌作為中秋佳節的推薦禮禮盒，「良月吉時禮盒」以吉拉的經典紫色為基調，並以賞月為主題，隨盒附贈高雅吉拉晶鑽威士忌杯，杯底融入鑽石切割的元素，會像珠寶般在月光下閃耀，與所有的酒迷分享得獎的喜悅。

吉拉雪莉桶12年會拿下「金威獎」素人盲飲評鑑獎，口感和風味贏得大眾的好評，其實並不意外，因為該款是吉拉酒廠專為台灣消費者打造的作品，完全迎合台灣人偏愛雪莉桶香甜風味的口感，除了「金威獎」，該款酒也曾於2021年的ISC國際烈酒競賽中獲得金牌肯定。

吉拉酒廠位處蘇格蘭最偏遠的小島，島上只有212位居民，且只有一條路蜿蜒連接著唯一的釀酒廠和島上住戶，儘管遺世獨立，卻成就非凡，以精湛製酒精神與島嶼風土相融合，廣受大眾的喜愛，根據國際葡萄酒及烈酒研究所 (IWSR)統計，吉拉已連續三年榮登英國最暢銷的單一麥芽威士忌。

吉拉針對喜好高年份的威士忌藏家，推出吉拉18年獨獻台灣特仕版禮盒。（JURA提供）

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