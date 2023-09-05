國民黨總統參選人侯友宜今提出醫療政見，若當選總統，65歲以上長者、55歲至64歲原住民，將排富全額補助健保費。對此，前立委郭正亮5日就表示，「侯友宜本來有一些主張是要拉大幅度來提的，可是他的智庫就說不要」，引發討論。

郭正亮5日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「侯友宜是在野黨，他提出的政見必須要夠震驚」，郭正亮更舉例，「比如巴氏量表應該提70歲以上，為什麼會這麼保守？比如65歲以上的長者健保全額補助，這個政見事實上大部分的人都沒感覺，因為65歲以上的健保本來就非常低，應該要提60歲，還有他說要為軍人加薪，蔡英文說明年要加4％，如果我是侯友宜我就直接講我加20％，本來就要這樣，因為軍人沒有多少人，我覺得他繼續這麼保守的選舉方式，真的很難被注意到，一定要引起重大爭議」。

郭正亮更接著爆出一個內幕直言，「侯友宜本來有一些主張是要拉大幅度來提的，可是他的智庫就說不要」，郭正亮強調，「你以為你是執政黨是不是？如果你是一個在野黨，你挑戰先讓人民聽到，那你執政之後真的落實到8成，大家也可以體諒你，選舉就是如此」。

郭正亮最後更點出，「侯友宜現在的問題就在於，以T台的民調來看，國民黨支持度侯友宜只有64％，這非常低，賴清德是78％，但賴清德是掉下來的，你為什麼只有64％？比如藍營的人傳統關心的議題，你有大力主張過嗎？比如國慶主視覺，蔡英文從2016年當選就只有一次出現中華民國，2017之後就從來沒出現中華民國，為什麼不是你直接跳到第一線去打這個議題？他要去抓住藍營支持者有感的議題，非常用力打，不然藍營支持者不會歸隊」。