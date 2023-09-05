嘻哈歌手MC HotDog（熱狗）日前推出新單曲《樓下的房客》，原本MV在8月24日上線，但卻突被下架，就連在串流平台上也消失，引起網友熱議，還有人發現歌曲和網路漫畫家朱德庸的作品高度相似，對此，熱狗稍早也發文道歉了。

熱狗《樓下的房客》MV上線後就突被下架，他發文解釋是因為音樂製作後製問題，才無法如期上架，不過就連串流平台也消失，還被發現歌曲描述的故事和朱德庸的作品高度相似。

對此，熱歌今（5日）發道歉聲明，表示歌曲的創作靈感是他2004年看過的網路短篇文字，他一直把它存在email，去年因疫情隔離，他翻出以前的信箱，讓他發現到這個近20年前曾經紀錄過的文字，簡直驚為天人，因此就把它拿來當靈感發想。

他坦言創作時不知道短文是源自朱德庸老師的漫畫，直到《樓下的房客》出來後，才有人告訴他，「真的非常感謝朱德庸老師當年的這篇作品，給了我寫這首歌的靈感。我要用這首歌向朱德庸老師致敬，沒有這些文字，沒有這些漫畫的啓發，我真的寫不出這首這麼有意義的作品。」

熱歌道歉並表示這首歌已全面下架，原本要發布的MV也無期限的不會公佈，歌曲也不會收錄在專輯中，他也寫下道歉聲明，鄭重向朱德庸老師致歉，「對於朱德庸老師長期以來堅持之原創理念，本人深為尊重並特此向朱德庸老師致上誠心歉意，本人現已積極向朱德庸老師洽談授權事宜。」