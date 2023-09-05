經濟部與工研院、彰化基督教醫院，共同舉辦「社區行動健檢服務啟動記者會」，運用科技專案與業者合作開發的10項可攜式醫材設備，及整合各項檢查數據與提供遠距跨專科會診的智慧醫療資訊平台，先以彰化縣大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮為場域，啟動智慧行動健檢服務，將服務帶入醫療資源不足的鄉鎮。

經濟部技術處處長邱求慧表示，此次經濟部與彰化基督教醫院合作，導入工研院及金屬中心兩個法人單位研發能量，並攜手5家業者開發了10項可攜式醫檢器材，包括仁寶「手持式超音波」、杏澤科技「牙菌斑診斷儀」、明達醫學的眼底鏡/眼壓機及創新醫電的心電圖儀，選定醫師病患比例較低的大城、芳苑、埔鹽三鄉鎮推動鄉鎮長者健檢，除可協助長者早期篩檢出疑似糖尿病、心血管疾病、肺癌和口腔癌的症狀，亦能整合不同時間、不同場域的檢測數據，提供遠距跨專科會診行動健檢服務，預計可提供超過5,000人次服務。

工研院院長劉文雄表示，此次與彰化基督教醫院導入之「社區行動健檢」，有三大特色，一、「流程高效」：首創電子識別，透過智慧動態排程、即時通知，協助引導受檢者完成所有檢測，無須逐站苦苦等候，健檢時間大幅縮短，從原先需花費超過1小時，到現在只用30分鐘就可完成。二、「在地便民」：健檢安排在民眾日常出入場所，且透過智慧醫療資訊平台，檢測數據圖文化呈現，受檢者在醫師總評時，即可一目瞭然自身健康狀況，讓成人健檢服務達到有效醫病溝通。三、「檢項多元」：影像醫材設備通常體積大、重量重，不便搬運移動，智慧醫療資訊平台整合多項輕量化醫材，可以提供多元遠距醫療照護。

立法委員謝衣鳳表示，現場臨時報名的，常造成健檢現場混亂，透過工研院與元太合作，推出無紙化的電子識別證，受檢民眾依照提示前往各站檢測，不須長時間排隊等候，且每完成一項檢查項目，電子識別證即時更新動態，多站同開、多人同時檢測，流程更效率且兼具環保。

立法委員黃秀芳提到，依世界衛生組織建議，「一個區域中每一萬個人口，就要有10位醫師提供醫療服務」，截至110年為止，我國仍有240個鄉鎮市區的每萬人醫師人數少於10人。期待本次「社區行動健檢」的計畫能成功推廣，未來進而能強化偏鄉醫療照護、充實醫療資源。

彰基醫學中心總院長陳穆寬說明，過去幾次偏鄉離島義診經驗，發現社區健檢項目繁多、採紙本表單作業，紙本回收保管，以及事後彙整資料，確實需耗費不少人力。本次與工研院合作以電子識別證，大幅縮減醫護人員引導時間，並加速異常追蹤，成為本院於關懷醫療資源不足地區的助力。