其私人部門營運處長加博里（Suzanne Gaboury）說：「全球貿易融資缺口現在已擴大至遠超2兆美元，因為全球經濟仍難以在疫情後回升。」

亞銀調查顯示，儘管全球已擺脫新冠疫情影響，但全球經濟放緩、利率持續攀升、各國保護主義貿易政策、加上通膨壓力不斷增加等各種風險，都令貿易融資缺口擴大。

貿易融資缺口，就是把各國企業就進出口向銀行申請融資總額，減去銀行業核准融資金額後所得的差額。

亞銀這項調查是全球貿易融資健全度的領先指標。其針對全球約50個經濟體裡137家銀行和185家企業所做調查。

受訪者表示去年在各國持續升息，和金融市場不明朗等情況下，加上全球經濟放緩和地緣政治動盪等因素，讓他們繼續面臨各種壓力。

該調查顯示全球經濟在疫情後持續強勁回升，讓全球貨物出口量在2021年和2022年各自大幅增長26.6％和11.5％。雖然這帶動貿易融資需求急增，但由於各種經濟風險加劇，導致企業較過去更難取得融資。

亞銀的2023年調查，是首次把焦點放在「環境、社會、公司治理」（ESG）議題和數位化，來評估這些因素對相關供應鏈和貿易融資缺口等所產生的影響。

大部份參與調查的銀行和企業都認為，遵從ESG可能有助於縮減貿易融資缺口。

企業強調供應鏈的最大挑戰是融資不足。他們指充足融資、可靠物流、和使用數位技術，是保持供應鍵彈性的三大最重要元素。