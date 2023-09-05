有「雪莉王者」之美譽的麥卡倫（Macallan），是全球頂級單一麥芽威士忌的領導品牌，每年更斥資超過15億台幣打造自家雪莉桶供應鏈，標榜100%雪莉橡木桶熟成，成就麥卡倫享譽全球的卓越品質。如今麥卡倫更宣布與西班牙雪莉酒集團Grupo Estevez攜手合作，由其旗下擁有千年歷史的Valdespino酒窖專為麥卡倫打造專屬雪莉橡木桶，強強聯手，更加鞏固「雪莉王者」的領導地位。

創立於1824年的麥卡倫，在威士忌鑑賞家心中有著無可撼動的地位，兩百年來麥卡倫以引以自豪的六大標柱，包括「麥卡倫莊園」、「精緻小巧的蒸餾器」、「最高品質的橡木桶」、「雪莉酒潤桶工藝」、「渾然天成的自然酒色」和「傳承百年的釀酒智慧」，成就麥卡倫今日的非凡成就。

其中雪莉橡木桶潤桶工藝，更是麥卡倫領先同業的核心競爭優勢，為了追求卓越、不斷創新，今年3月麥卡倫獨家與西班牙雪莉酒集團

麥卡倫雙雪莉桶18年威士忌以金色鵝絨的暖色調與浪漫光影，完美呈現綿延悠長的尾韻。（Macallan提供

Grupo Estevez攜手合作，該集團於赫雷斯的「雪莉三角洲」擁有葡萄園和酒窖的經營權，其中Valdespino是赫雷斯最具歷史的知名酒窖之一，其起源可追溯到1264年前，且擁有Pago de Macharnudo葡萄園的獨家經營權，未來千年酒窖Valdespino將會為麥卡倫打造最高品質的雪莉橡木桶。

麥卡倫雙雪莉桶15年威士忌的攝影作品，詮釋如蘋果般的馥郁香氣與奶油糖酒色的光潤。（Macallan提供）

麥卡倫近幾年為確保擁有最高的品質且穩定的供應來源，每年斥資超過15億台幣打造自家雪莉酒橡木桶的供應鏈，手工定製2萬5000顆專屬於麥卡倫的全新雪莉橡木桶，佔蘇格蘭威士忌雪莉橡木桶近95%的年產量，如今與西班牙雪莉酒集團Grupo Estevez攜手，更是如虎添翼。

為了慶祝麥卡倫與雪莉酒集團Grupo Estevez強強聯手，麥卡倫邀請當代攝影大師Erik Madigan Heck以鏡頭詮釋三款麥卡倫12年、15年與18年的雪莉桶威士忌，透過鏡頭勾勒麥卡倫充滿時尚與藝術美學的人文品味，實現大自然與釀酒工藝共同譜出的視覺饗宴，自然光影的流動、超現實色調，捕捉麥卡倫單一麥芽威士忌細膩馥郁的風味與特色。

麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌的攝影作品，以紫調雙色雪紡紗為主軸，致敬歐洲紅橡木和美國白橡木雙雪莉桶的精湛平衡。（Macallan提供）

例如帶有糖漬柑橘與牛奶糖香氣的「雙雪莉桶12年」，Erik Madigan Heck以水果與牛奶糖為意象，勾勒起小時候和家人圍繞在餐桌前等待媽媽烘焙的水果蛋糕出爐的時刻，伴隨著糖漬櫻桃、糖漿與些許肉桂的氣息，與「雙雪莉桶12年」相互呼應，以溫馨回憶畫面成為專屬於麥卡倫釀酒師的印象風味。

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