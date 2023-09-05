國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今提出65歲以上長輩以及55歲至64歲原住民長者，都享有排富全額補助健保政策，民進黨批「新北沒做到，全國再騙票」，新北市政府副發言人張劭斌反擊，新北照護長者的努力數字會說話，籲民進黨不要只會抹黑新北騙全國，執政7年多既然沒能做到，就亡羊補牢趕緊做，可別眼紅新北對照護長者的用心。

針對民進黨拿2018年蘇貞昌、2022年林佳龍兩位競選新北的政見，指稱新北市沒做到，張劭斌反諷民進黨根本活在平行時空！兩位時為參選人提出不務實 、不符社會期待的競選政見因而遭到選民淘汰，民進黨不思檢討，還臉不紅氣不喘，反過來質疑當選者未實現落選者的政見，是在哈囉嗎？

張劭斌回擊民進黨不只邏輯錯亂，連基本的功課也不做，只會為了選舉目的，打擊新北對社福政策的努力，治國不給力，抹黑很用力！張劭斌強調數字會說話，新北市的社福成績有目共睹，在2022《天下雜誌》幸福城市調查中，新北市「社福力」排名位居六都前段班，多項指標名列前茅，包括平均每位獨居老人被服務次數六都第一。

同時完善高齡照護，新北市公共托老中心建置提前一年達標，目前已經開設81家，預計113年可達成100家日照中心的目標。另外根據2022年康健雜誌評比，新北市長照項目也拿下六都第二，設施使用率更是六都第一，推動多項創新服務，包括有Fu長照站、交通平台等服務，受到社會各界高度肯定。

張劭斌表示，新北市政府照顧長者不遺餘力，即使在中央統籌分配稅款不公，財政拮据之下，新北市仍堅持長者福利不縮水，今年就有69萬7000 餘名符合資格的新北市長者享有健保補助。

凡年滿 65 歲以上的長輩，皆享有重陽禮金。另外，今年7月1 日，敬老卡及愛心卡使用範圍已擴及台鐵外，在新北市許多公營場館如鶯歌陶博館、黃金博物館、十三行、淡水古蹟、坪林茶博館、林本源園邸等均免費、免扣點。各國民運動中心每日均設置有長者免費公益時段，偏區亦有「新北市新巴士」免費接駁服務等，均是整體友善長輩的政策。

張劭斌指出，民進黨遮著雙眼，假裝對新北市的努力成果視而不見，反而拿出與WHO倡導的護真牙計畫背道而馳的假牙補助政見來說嘴，新北衛生局也說明，當世界衛生組織及先進國家都在倡導「8020口腔保健計畫」——讓80歲長者保留20顆以上的自然牙齒，以有助於促進長者身心多元健康狀態時，顯見世界潮流就是『照顧牙齒』比『補假牙』更重要！

新北市的長者擁有20顆自然齒以上占63％優於全國，為了留住真牙有利長者健康，2019年首創全國針對長者提供免費口腔檢查及塗氟服務，截至6月底已服務超過10萬人。中央不做，新北先行，有成效有成果後，中央還因此回頭是岸，拿香跟拜宣布今年3月1日提供65歲以上長者塗氟，新北推出好的政策中央跟進，一同照護長者口腔健康，新北樂觀其成。