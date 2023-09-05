大陸綜藝節目《中國好聲音》因爆出李玟生前指控遭霸凌音檔後而身陷風波，過往的黑歷史也被挖出，連節目中擔任導師的那英同樣遭捲入，不僅缺席音樂節的活動，連澳門的演唱會也宣布延期。不過，那英參演別部的綜藝近日卻宣布播出，還曬出她的照片，看似不受近期的風波影響。

近期《好聲音》風波不斷，即便電視台浙江衛視宣布該節目停播調查，相關話題仍持續延燒。然而，在浙江衛視的節目表中，卻可見到該節目在3日凌晨重播的畫面，雖然相關時段實際上並未播出《中國好聲音》，但此番舉動仍點燃網友怒火。

此外，曾擔任數屆導師的那英，因此被捲入相關風波中，過往的爭議屢屢被挖出，舉凡淘汰現今當紅的「美聲男歌手」周深、讓姚貝娜臨時換唱高難度的〈All By Myself〉等，而她也以「身體欠佳」為由，缺席工作，疑似在迴避輿論風波。誰料，事隔數日，那英參與錄製的綜藝《樂隊的夏天》第三季官宣播出時間，同時也一併曬出一張有那英出席的照片，只見畫面中，她畫著精緻妝容、塗著紅指甲，看似心情並未受到影響。

事實上，《樂隊的夏天》是一款音樂綜藝節目，集結27支風格各異的樂隊同台競演，而那英則以「超級樂迷」的身分參與節目的錄製，而相關貼文PO出後，雖有不少網友寫下：「期待那姐」、「那姐，開心就好。」等字句支持那英，但也有人表示：「真的不喜歡她」、「不是身體不舒服嗎」、「真佩服這些明星，內心真強大。」不過也有人指出該節目於7月，而非近期才開始錄製，因此與那英近日的身體因素無關，一時掀起兩極輿論聲浪。