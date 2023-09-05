台灣與斯洛伐克今天首度舉辦研討會，分享打擊假訊息的經驗，外交部次長李淳表示，這場研討會凸顯兩國的深厚友誼和維護民主的決心。

駐斯洛伐克代表處發布新聞稿指出，台灣與斯洛伐克最重要智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）今天首度舉辦研討會，交換打擊假訊息的經驗，與會的20多位台灣專家來自國家通訊傳播委員會、遠景基金會、國防安全研究院網路安全與決策推演研究所、東吳大學、Cofacts真的假的等單位。

斯洛伐克是歐洲最容易受假訊息影響的國家之一，尤其俄羅斯入侵烏克蘭以來，假訊息事件不斷增加，可能影響即將在9月30日舉行的國會大選。

李淳以錄影方式致詞表示，國際局勢長期處於民主與專制的競爭，獨裁政權擴大對民主體制的破壞力道，這場研討會凸顯台灣與斯洛伐克的深厚友誼，以及共同維護民主和價值觀的堅定決心。

李淳指出，斯洛伐克在對烏克蘭的支持扮演領導角色，因此成為俄羅斯發動假訊息的目標，目的是撕裂社會凝聚力，破壞斯洛伐克和烏克蘭的盟友關係，可見打擊假訊息的重要性，台灣在此可做出重要貢獻。

駐斯洛伐克代表李南陽指出，中國不斷對台進行軍事挑釁，試探台灣的防禦能力，也利用假訊息戰分化台灣社會和抹黑政府，試圖製造混亂和恐懼，削弱台灣的決心和抵抗力。

李南陽說，台灣與斯洛伐克共享普世價值，兩國對自由和民主的承諾是夥伴關係的基石，這次專業知識分享將更進一步深化兩國的情誼。