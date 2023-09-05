冠西電為專業光耦合器及繼電器生產廠商，對於市場動態反應及決策速度較為迅速，主要目標市場係針對擁有大型使用者及通路廣泛、但缺乏產品設計能力業者，提供完整之產品規格，或針對客戶特定需求，提供設計與生產的服務。