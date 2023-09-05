澳盛銀行與民調機關Roy Morgan5日公布數據顯示，澳洲上周消費者信心攀升0.6點至78.7點，創下今年4月以來新高，主因在於7月通膨顯現降溫跡象，令消費者信心略微升高。澳洲央行周二決議按兵不動，連三月維持利率不變，此決定符合市場預期。