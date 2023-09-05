日本上月宣布將核汙水排入大海，引起各國恐慌，南投縣衛生局也特別針對核輻射汙染進行抽驗，目前抽驗15家超商量販店與藥局共24件產品，檢測碘131等輻射項目，5日首批結果出爐，全都符合規定。媒體人黃揚明5日在《頭條開講》節目指出，以前報社同事前進福島核災現場，回國時檢出殘留輻射超標，過了2年癌症過世，才30多歲。現在台灣面臨核汙風險，應該把預算增加在健康風險監測，而非補貼莫名其妙的進口商。

黃揚明提到，輻射這個東西，目前全世界對它的認識都還是很少的。「我要講一個故事！」自己以前還在報社的時候，當時因為發生福島核災，報社派了一組記者前進福島現場。某位同仁回國的時候，原能會有在機場做輻射檢驗，他身上殘留的輻射超標，所以鞋子還立刻脫下來銷毀。

「過了兩年，這位記者癌症過世了！」黃揚明表示，可是沒有辦法有證據證明，他的過世與他去日本採訪有關！「可是他才30多歲！因為我們自己在公司裡面，就會直覺地聯想到，他曾經前去日本」，而且他的任務，是直接前進到福島災區！所以會直覺認為有關，可是在科學上、在醫學上，很難認證他的關聯性。

黃揚明強調，問題來了，如果說排放氚水幾年之後，假設因為我們被日本釋出水產品的比例增加，會不會做全國性的健康風險監測？寧可把預算增加在這個部分，包括做健康監測，海洋裡面氚及核相關的檢驗能量。而不是去撒幣，補貼一些莫名其妙的「進口商」等等。

黃揚明直言，政府資源有限，應該把它放在最有效，對人民身體健康最有幫助的地方！