永豐銀行積極串聯生態圈，再掀運動風潮！永豐銀行5日表示，以多元方式支持運動市場發展，即日起，攜手運動類Podcast頻道推出全新合作模式，「永豐SPORT卡」卡友月月加入「汗水不白流」APP指定揪團活動，永豐銀行將代表該卡友將當月帳單一般消費金額的1%回饋 贊助精選Podcast頻道，卡友亦享最高7％豐點回饋，打造Podcast頻道、聽眾及體壇多贏局面，促進產業共好。

去年台灣Podcast活躍節目數量較2020年時成長2倍，且台灣平均每5人即有1人為持續收聽的族群。永豐銀行表示，觀察運動類Podcast節目逐年增加，首波贊助職業棒球、國內職籃生態、NBA即時動態以及健身健美等運動Podcast頻道，包括「大叔野球543」、「觀眾哪愛聽」、「Juicy Baskets」及「健美公道伯」，期望透過全新合作模式挹注資源，協助Podcast創作者回饋高品質內容，也帶動相關市場蓬勃與多元發展。

永豐銀行指出，客戶以永豐SPORT卡綁定Apple Pay或Google Pay等行動支付，且每月運動達到7,000卡路里、或Apple Watch圓滿畫圈10次，最高7％豐點回饋。藉由全新Podcast贊助專案上線，卡友只要打開汗水不白流APP、一鍵點擊，就能同時收穫健康、財富及優質媒體內容，創造運動生態圈的正循環。

永豐銀行表示，旗下長期贊助各類體育賽事，2019年起贊助「政治大學雄鷹籃球隊」，順利創下UBA三連冠佳績，去年賽季正式冠名贊助「桃園永豐雲豹職業籃球隊」則掀起市場關注；永豐於2018年推出國內首張運動信用卡－永豐SPORT卡，搭配「汗水不白流」APP串接個人運動、消費與金融服務，期望今年以Podcast頻道為媒介，加深與運動族群的連結。