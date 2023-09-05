民眾黨總統參選人柯文哲位在新竹市的老家，遭網紅「四叉貓」劉宇披露，頂樓疑有鐵皮加蓋違建。柯文哲母親何瑞英則說，不是違建只是單純晾衣、要拆也沒關係，受訪更哽咽說，「你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」。媒體人謝寒冰認為，違建該拆就拆，但柯媽何瑞英的年紀也不小了，台灣人看到老人家被為難都會覺得場面很難看，這一局柯文哲在政治效應上不一定是壞事。

對於柯文哲老家疑有違建，竹市府表示，5日已通知北區區公所查報，後續將由都發處認定是否為違章建築，並將依規列管或優先排拆。柯媽何瑞英受訪時更哽咽說，「我們是小康家庭，不是有錢人，你有事沒事就欺負我們，沒的事情就硬要說成有，他要來拆我就給它拆」。

謝寒冰5日在政論節目《國民大會》表示，柯文哲老家擺明就是違建，沒什麼好說，因為頂樓加蓋只能是通風的遮雨棚，若遮起來就是違建，被檢舉就是報拆，周邊的鄰居也會跟著倒楣，就跟前立委黃國昌的鄰居一樣，只要有違建都要跟著被拆除，這是沒辦法的事，那鄰居會怪罪柯媽還是踢爆違建的四叉貓，每個鄰居應該也各有看法。

但謝寒冰認為，以違建的角度當然是該拆就拆，但從政治效應來講，對柯文哲來說未必是壞事。他指出，台灣的鄉下地區其實遍布這樣的增建，有的也不是貪圖增加空間，只是為了曬衣服、堆雜物想圖個方便，報拆可能還會影響不少人。

謝寒冰也提到，柯媽何瑞英的年紀也不小了，在台灣的民情風俗上，去為難一個老人家，很多人會覺得畫面很難看，違建是該拆就拆，但柯文哲不一定會在政治上落後這一局。

謝寒冰補充說，柯文哲也沒有說不該拆，且老家的增建是30年前，當時柯文哲早就搬出去住，被問及只要說他不知道家裡有增建就好了。