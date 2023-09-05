陳斌華表示，活動由國務院台辦經濟局、廣東省政府台辦、廣東省商務廳、東莞市政府、全國台企聯共同主辦，旨在支持廣大台胞台商把握粵港澳大灣區建設新機遇、融入「雙循環」新發展格局，打造兩岸共同市場，共促兩岸融合發展。

陳斌華介紹，9月7日上午，在東莞舉行主會場活動；7日下午，兩岸嘉賓分三條路參觀訪問廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶、惠州等9座大灣區城市；7日至10日，在東莞廣東現代國際展覽中心舉辦2023第十四屆東莞台灣名品博覽會。

陳斌華表示，海峽經濟科技合作中心和中國機電產品進出口商會、台灣商業總會、台灣區電機電子工業同業公會、海峽兩岸經貿文化交流協會等單位和台灣工商界嘉賓參加相關活動，總規模約4,500人。

陳斌華表示，粵港澳大灣區充分發揮交通區位條件好、國際化程度高、經濟活力強、產業體系完備、創新要素集聚等優勢，已成為兩岸及海外矚目的投資熱土、創業沃土。熱忱歡迎廣大台胞台企踴躍參與相關活動，在大灣區建設中共享機遇、共謀發展、互利共贏，也歡迎兩岸媒體記者採訪報導。