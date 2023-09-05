委內瑞拉毒品一名走私犯綽號「塔利班」黑吃黑遭報復，他的雙手被用束帶綁住、腰間固定著一根錨，他被毒品集團指控意圖私吞204公斤的古柯鹼以及現金，68歲的富恩特斯（Reinaldo Fuente）被綁得無法動彈、部背後有血跡，行兇手者遂將他抬到船邊投入海中。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，富恩特斯注視著對他動手的人，隨後被拋入海中。影片無法識別出任何行兇者，但在影片背景中可以聽到一人說：「確保我們的臉都都看不見」，另一人隨後說：「他無法自救。」

富恩特斯曾經策劃了一個黑吃黑的計畫，他是委內瑞拉毒梟家族的中間人，先前他將價值1000萬美元（約新台幣3.19億元）的海洛因拋入海中，假裝備海巡署追捕，以解釋為何沒有將毒品帶回給他的上司，卻保留了現金。

隨後，他返回海上回收這些毒品，重新包裝後將其帶到加勒比海的另一個島嶼。但他的幫手告密，這使得他的計劃出現了差錯，最終在7月17日——他被邀請參加一次毒梟會議的當天被淹死。

據稱，富恩特斯控制著布宜諾斯艾利斯市博瑙（Bonao）區的毒品交易，他因與中東毒品交易商的非法交易而得名「塔利班」

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