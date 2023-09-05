天主教輔仁大學附設醫院8月發布新人事，院長由有「雲林史懷哲」美譽的黃瑞仁接任，他在擔任台大醫院雲林分院長時，因籌畫成立雲林唯一的心臟血管醫學中心、急重症中心、創傷中心，弭平雲林城鄉醫療差距而獲此美譽；接掌輔大醫院後，他提出7大治院理念，打造世界一流的天主教大學醫院。

過去一直在台大醫院體系服務的黃瑞仁，上月1日接任輔大醫院第3任院長，本身是基督徒的他，表示能到此就任與同仁一起打拚，是很大的緣分與恩典，因為輔大醫院為大學附設醫院，而輔大本身有醫學院及醫學系，所以不僅只是提供醫療服務，更大的面向是可以跟大學的各個學院科系相互結合。

黃瑞仁說，輔大醫院原本是地區醫院，但在今年1月1日起升格為區域醫院，所以未來的目標一定是往醫學中心前進，除此之外，因為輔大為天主教大學，所以他也希望能將輔大醫院打造成一家世界一流的天主教大學醫院，因為天主教跟全世界都有連結，這是超越政治的；此外，國內目前有14家天主教醫院，也期望輔大醫院能在國內扮演領頭羊的重要樞紐。

接掌輔大醫院後，黃瑞仁也提出了7大治院理念，在上任第1個月就著重在護理人力的工作職場改善，打造「敢說話、說真話、做實事」的職場文化，也希望在職場上能提供安全感，營造各職類主管與同仁間互信的份圍，彼此尊重，更要打破過去醫療機構醫師獨大的觀念，因為在這個場域裡大家就是一個「team work」，每個人都有各自的職務內容。

在醫療品質方面，黃瑞仁也提出了「安全、有效、友善、適時」的8字箴言，面對病人時，任何用藥或侵入式治療，第一個就是要想到不能傷害病人，提供的醫療要有效，一定要符合醫學倫理，如果沒有醫學實證效果，就要放慢腳步，可以做研究來印證。

而友善就是在提供醫療服務的時候，要讓患者感覺整個醫療團隊不是只有醫術，還要有醫德，讓患者感到這是一個友善的服務；適時則是根據疾病緩急，來決定醫療的時間，目標就是要提供高品質的醫療照護。

除了提供醫療服務外，更要關懷弱勢，以此傳遞天主教敬天愛人的精神，千萬不要忘記這家醫院存在的價值就是關懷弱勢，黃瑞仁強調，當醫生除了看病外，要讓病人感到整個過程當中有愛心，這是很重要的精神，這也是實踐輔仁大學「真善美聖」的校訓。

此外，市府正在進行塭仔圳的市地重劃案，當中規畫一個醫療專區，由於台灣面臨高齡長照的社會，加上新莊、五股、泰山地區較多年輕夫婦，所以未來在高齡及婦幼的照顧也會是一個重點，所以輔大醫院也會積極爭取外醫療專區。

而輔大因為有體育系，所以醫院有一個運動醫學中心，是台灣專業、職業運動員所可以信任的，黃瑞仁說院方現在已經選派醫生到美國頂尖醫學醫院去學習，將來累積能量後，這個運動醫學中心將來也是一個特色，透過醫療專區、大學跟醫院結合，打造一個大學城，這樣包括附近的住宅區就會變成一個很好的居住環境，成為新莊、五股、泰山重點發展的地方。

最後，因為心血管疾病為國人重要的疾病，更是國人十大死因的第2名，而黃瑞仁本身身為心臟內科權威，所以他希望透過自己的專業，將輔大醫院打造成台灣治療心血管疾病民眾心中首選的頂尖醫學中心，這是他心中的理想也未來的藍圖。

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