現代人性觀念較開放，許多人和另一半發展到一定程度時，就會發生關係讓感情進一步升溫。一位25歲女子前陣子和媽媽聊天時，坦言自己已經和男友發生關係有段時間，沒想到過了一陣子後媽媽卻透露其實很心痛，「想自己養這麼大的女兒，隨便就給人家睡了都沒有先講」，讓女子感到相當莫名其妙，貼文曝光後，許多人也紛紛直呼媽媽的觀念很古板。

原PO在Dcard以「第一次性行為會告知家長嗎？」為題發文表示，自己原本在外縣市和男友同居，雖然沒有特別跟爸媽講，不過前陣子她搬回老家時，有帶男友跟媽媽一起見面，當時媽媽詢問，「有做超友誼的事情嗎？」，原PO考量母女感情雖並非好到可以無話不談，但媽媽一直以來的觀念都很開放，可以接受她去刺青，加上現在婚前試車並不奇怪、她都有做好安全措施，於是大方回答「有啊」。

讓原PO錯愕的是，最近她和媽媽再度聊到婚前試車，媽媽卻說，「那時候聽到妳跟他做了都沒有跟我說，覺得心很痛，想自己養這麼大的女兒，隨便就給人家睡了都沒有先講」，讓原PO傻眼回應，「這種事情要怎麼講，妳當初怎麼講的？」，媽媽卻回答，「就說我今天要去他那邊睡啊」，讓原PO對於該不該告知家人感到很疑惑。

對此，許多網友紛紛回應，「妳媽真的是古板到爆炸，妳的想法沒錯，不要理她」、「完全不會，也太奇怪」、「完全不會，超級奇怪，妳就是錯在太老實」、「妳媽觀念哪裡開放？妳根本不了解妳媽耶」。