大陸央視新聞5日報導，大陸福建福州永泰縣防汛抗旱指揮部消息，5日凌晨4時15分許，福州市永泰縣消防大隊一輛消防車出勤救援途中，在塘前鄉赤鯉村被洪水沖走，車載9人，有8人為永泰縣政府專職消防員、有1人是當地派出所員警，消防隊員悉數尋獲，其中6人獲救，2員殉職。管區員警入夜後仍失聯，還未找到。

據福建福州永泰縣防汛抗旱指揮部消息，9月5日凌晨4時15分許，福州市永泰縣消防大隊一輛消防車出勤救援途中，在塘前鄉赤鯉村被洪水沖走，車載9人。

中國消防網消息，據前方救援人員最新消息，5日搜救至上午8點時，遇難消防車上9人，被救起6人。迄上午11時，找到7人，1人已殉職。截至下午4時，車上9人，6人安全獲救，2人罹難，另一員警失蹤搜救中。下午起，消防、公安、應急等相關部門，對獲救人員進一步核實比對。

大陸央視新聞報導，9月4日6時至9月5日6時，福清、永泰、閩侯等縣市的24小時降雨量超300毫米，達到特大暴雨量級。