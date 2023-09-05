桃園市王姓婦人（72歲）於去年8月2日晚間6時許，持水果刀刺死90歲蕭姓丈夫，警方到場時，王婦已伴屍多時，情緒極不穩定。一審時，王婦指稱對凶殺過程「毫無印象」，法官不採信，依殺人罪判10年6月徒刑。台灣高等法院審酌，王婦與蕭翁結婚逾50年，並長年照顧中風丈夫未曾離棄，選擇終結對方生命，乃出於長年累月的壓力無法排解，加之家屬求情，因此最終改判6年徒刑。考量羈押期將屆，台灣高等法院今（5）日開訊問庭，決定是否繼續延押。

回顧本案，桃園市蘆竹區2022年8月2日傍晚發生一起死亡命案，王姓婦人（72歲）砍死蕭姓丈夫（90歲），直至兒子返家後，卻驚見父親慘遭砍死，陳屍浴室。據了解，同日下午，蕭姓長子打電話予王姓婦人，期間察覺母親說話失控，於是請弟弟前往探視，未料卻驚見母親坐在床上，父親全身血跡倒臥在廁所的驚悚一幕。救護人員獲報到場，確認蕭父明顯死亡，王婦渾身酒味，一度認為自己在夢境中，告訴警消只要睡醒就會恢復如常。王婦當時還疑似出現幻聽、幻覺，聲稱看到1名男人走進屋內，以為他是壞人，才會把他推倒在廁所，再走進廚房拿刀刺死他。

員警詢問「妳老公呢？」，王婦回答「老公死了」，隨後又胡言亂語，否認殺夫，直至被警消戒護強制就醫情緒穩定後，才確認被她刺死的是丈夫，相當懊悔。王婦犯案後曾清洗凶刀、擺回刀架，警方一度無法確認凶器，鑑識人員將屋內近10把刀全帶回檢測血跡，才確認是水果刀。檢警及法醫相驗，發現死者手臂有多處防禦傷，生前應曾舉手抵抗，致命傷則是左胸口遭刺1刀。

桃園地院一審時，認為王婦可完成複雜精密動作，記得兇案情節，以此判斷王婦行兇當下並無精神問題，審酌其年事已高，且2名兒子同時求情，最終判王婦10年6月徒刑。被告不服，再提上訴。

二審時，合議庭認為，雖然王婦並非預謀行兇，然本案殺人犯行剝奪蕭翁生命為事實，予家屬重大創傷與悲痛。法官認為，王婦與蕭翁結婚逾50年，彼此相依為命，偶有爭吵但無肢體衝突，感情尚且良好，並考量家屬求情，因此改判6年徒刑。

考量王婦羈押期將於9月20日屆滿，台灣高等法院今（5）日開訊問庭，決定是否繼續延押。