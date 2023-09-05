TVBS民調中心4日公布最新總統大選民調指出，民進黨參選人賴清德以30％支持度領先，民眾黨柯文哲23％居次，國民黨侯友宜19％第三，至於郭台銘則以14％墊後。對此，前立委郭正亮5日就表示，「賴清德跌7％，就是訪美效應淡化了，未來你也看不到賴清德還能夠去打台美關係的議題，他就回到執政包袱，而且這個執政包袱議題會越來越強烈，這個態勢我難以想像賴清德有扭轉的餘地」，引發討論。

郭正亮5日在政論節目《少康戰情室》中表示，「賴清德跌7％，就是訪美效應淡化了，未來你也看不到賴清德還能夠去打台美關係的議題，他就回到執政包袱，而且這個執政包袱議題會越來越強烈，所以賴清德會緊張」，郭正亮更指出，「最近柯加侯的民調又開始拉開了，領先賴清德5到10％左右，這個態勢我難以想像賴清德有扭轉的餘地」。

郭正亮最後更舉例，「比如未來可能碰到的兩岸議題，大概就是十月要公佈貿易壁壘，這個事情中國大陸那邊第一次對台灣打經濟牌，以前打政治牌、軍演牌，都是反效果，這次就難以判斷，就不知道這貿易壁壘一出來，如果王美花回應的不好，那賴清德會不會失分？如果他面對這議題還是打抗中保台，那會不會得分？」