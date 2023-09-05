國防部明年恢復辦理1年期義務役，總人數約為9100人，恐有13分之一的役男有機會抽到「金馬獎」至外離島服役。國防部表示，前往外島的役男，將有離島加給及專長加給，且依戶籍及志願為主。前立委蔡正元5日在《新聞大白話》節目質疑，尊重個人意願那何必用抽的？還扯外島服役會受管理階層歡迎，不要吹牛、麻醉大家了。連美國總統參選人都說讓台灣人自己保護台灣，美軍不該參戰，難道台灣人就該死在台海戰爭？

綠委王定宇對此表示，根據他向軍方進行瞭解，「金馬獎事實上想去，未必去得了！」必須符合高專長、戶籍在離外島，及個人有意願等前提。何志偉則稱，他以曾為外島兵自豪，支持這項政策，強調美日韓具備外島等艱苦服役經驗，出社會找工作非常好找，台灣社會也有這樣氛圍。網友對民進黨這類言論傻眼，還有人挖出前衛福部長陳時中評論含萊克多巴胺美豬竟說「想吃還不一定吃得到（萊豬）」，直批都是類似X話。

「個人有意願？那幹嘛抽咧？抽就表示強迫人家去嘛！」蔡正元表示，至於何志偉說，有去外島的話，會受到管理階層的歡迎，「請問志偉兄，你們家族事業也不小，裡面員工有多少是外島服役回來的？給我們個名單嘛！」有才跟我們講，沒有的話講這有什麼意義呢？還提到美國大企業，「是嗎？美國哪些企業？不要吹牛，不要麻醉大家了！」

蔡正元提到，最經典的就是這位想選美國總統的印度裔富豪拉馬斯瓦米，因為他有一些投資科技業賺的錢，他想選美國總統。他鼓勵保護台灣，要發給我們每個人步槍，讓我們自己保護。可是他說，美軍不應該參戰，他也不會讓他的子女冒死參與台海衝突戰役。

「那我們台灣人的子女就要死在台海戰爭？他樂觀其成的樣子！這種美國人？」蔡正元質疑，因為有些美國人很勇敢會說，我要參加台海戰爭！