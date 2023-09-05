來自北中南各地年輕馬術好手2日齊聚淡水山海觀馬術場，參加中華民國馬術協會舉辦的「2023年全國障礙超越公開賽暨小騎士Pony挑戰賽」，儘管因為海葵颱風影響天候，從戶外改到室內舉辦，也因此可以測試參賽選手的應變能力。

中華民國馬術協會表示，本次比賽於淡水山海觀馬術俱樂部舉行，原本計畫在室外場地進行，因海葵颱風上周末來襲影響全台天候，考量參賽選手與合作馬匹的安全，協會臨時動議決定將比賽移到室內場舉行，由於室內場地的腹地較室外小，障礙道數之間的距離更短，更加著重考驗騎手與馬匹的掌控配合精準度，也因為和國外相比，國內非常罕見進行室內賽，選手若要拿到好成績需要有紮實的騎座技術與極佳的應變能力。

中華民國馬術協會補充，柬埔寨公主安芮塔（Amrita Norodom）以特別嘉賓身份參與賽事，安芮塔年齡僅15歲，平時愛好騎馬更熱忠於參加比賽，她的母親為柬埔寨馬術協會的秘書長楠妲德薇（Nanda-Devi Nordom），也一起陪著愛女來台。

在過去中華民國馬術協會舉辦CSIJ青少年國際障礙超越錦標賽，柬埔寨過去曾派選手參加，中華馬協與柬埔寨馬術協會亦建立起長期友好關係，因為這層關係，才讓安芮塔無論如何都想來參賽，並在80公分等級以全部通過、0扣點的成績奪下冠軍。